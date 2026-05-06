Inundaciones y vías anegadas complican la movilidad en Cuenca

Un fuerte aguacero registrado la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 provocó acumulación de agua e inundaciones en varios sectores de Cuenca.

La acumulación de agua afectó la circulación vehicular y activó a los equipos de emergencia.

Las lluvias obligaron a conductores a reducir la velocidad en la Autopista Cuenca - Azogues, donde se reportó acumulación de agua sobre la calzada. La situación generó dificultades para los conductores que transitaban por esta vía.

Zonas afectadas por lluvias en Cuenca

El temporal también provocó el colapso de alcantarillas en distintos puntos de la ciudad. Entre los sectores más afectados están González Suárez y la avenida De Las Américas, a la altura del Hospital del Río.

En estas zonas, el agua se acumuló rápidamente, lo que complicó el tránsito y generó alertas entre los ciudadanos.

🚨#AHORA || Se registra acumulación de agua en la Autopista Cuenca - Azogues, debido a las intensas lluvias.



▶️Tome precauciones. pic.twitter.com/MMfNDHhm9y — Telerama (@teleramaecuador) May 6, 2026

Equipos desplegados

Personal de ETAPA se desplegó en varios puntos para realizar labores de desfogue y limpieza del sistema de alcantarillado.

Además, equipos de socorro permanecen activos en la ciudad para responder a emergencias y monitorear nuevas afectaciones ante la continuidad de las lluvias.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier novedad al número 188, habilitado para atención inmediata, mientras continúan los trabajos en las zonas afectadas.