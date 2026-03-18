¿Quién es alias 'Lobo Menor', detenido como autor intelectual del crimen contra Villavicencio?

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor', cabecilla del grupo criminal “Los Lobos”, fue detenido en México, según confirmaron las autoridades este miércoles 18 de marzo del 2026.

El cabecilla es acusado de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023 en Quito.

Alias 'Lobo Menor' es una figura clave dentro del grupo criminal 'Los Lobos'. De las investigaciones judiciales se conoce que él, junto a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, el líder máximo de Los Lobos cuya captura en España puso fin a años de una muerte fingida; y Luis Alfredo Arboleda Andrade, alias ‘Gordo Luis’, estarían implicados en el crimen de Villavicencio.

Aguilar Morales es sobrino de 'alias Pipo' y habría estado encargado de coordinar los movimientos de su grupo criminal para matar a Villavicencio.

Tenía en su contra una alerta roja de Interpol y era uno de los más buscados por el Gobierno de Ecuador.