Luisa González seguirá en prisión; un juez le negó el Habeas Corpus 

La excandidata presidencial Luisa González durante la audiencia de su acción de Habeas Corpus.

La excandidata presidencial, Luisa González, continuará en prisión. Un Tribunal de Chimborazo negó este lunes 9 de noviembre de 2026 la solicitud de Hábeas Corpus con la que buscaba defenderse en libertad.

El juez Fabián Toscano fue el encargado de dictar la sentencia oral, que posteriormente será notificada de manera formal a la defensa de González, quien es procesada por presunto Lavado de Activos dentro del caso Laberinto.

Según el Tribunal, se negó la acción "ya que no han demostrado los comparecientes la existencia de una violación constitucional del derecho a la libertad ambulatoria de la referida ciudadana".

"A no soltar la bandera y seguir en la lucha", dijo González tras conocer la resolución judicial. Además, recibió la solidaridad de integrantes de su movimiento político, Revolución Ciudadana.

Gonzáles fue detenida el jueves 22 de octubre en su domicilio en Canuto, provincia de Manabí, y después trasladada hacia Guayaquil para la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos.

Ella y dos personas más son procesadas por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en un presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González-Andrés Arauz.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que el movimiento Revolución Ciudadana habría recibido dinero de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que estaría relacionada con un presunto esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos.