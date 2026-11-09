Guayaquil mantiene monitoreo del clima tras las lluvias y el inicio de aguaje de noviembre

Guayaquil mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de los niveles de agua en distintos sectores de la ciudad. Desde el centro de monitoreo de Segura EP se realiza el seguimiento de las novedades registradas durante este lunes 9 de noviembre.

Durante la mañana se observó acumulación de agua en varios puntos de la ciudad, entre ellos sectores de Sauces, la bajada del puente Velero y la avenida Malecón.

Sin embargo, durante el monitoreo de la tarde se evidenció que el nivel del agua había disminuido en estos lugares, donde habitualmente se presentan inconvenientes cuando coinciden las lluvias y las mareas altas.

Guayaquil atraviesa un periodo de aguaje

Una de las condiciones que incide en este escenario es el periodo de aguaje previsto del 9 al 12 de noviembre, según el calendario del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Para este lunes, el organismo registró una pleamar de 4,45 metros a las 07:09. Además, está prevista una nueva marea alta de 4,55 metros a las 19:42 en Guayaquil.

La coincidencia de mareas altas con precipitaciones puede dificultar la evacuación del agua en sectores bajos y cercanos a esteros y ríos, lo que favorece la acumulación en determinadas calles.

COE Cantonal presenta balance de afectaciones por lluvias

En medio de este escenario, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal sesionó este lunes para evaluar las condiciones de la ciudad y establecer medidas preventivas frente a las precipitaciones.

Durante la reunión se presentó un balance preliminar de las emergencias registradas entre el 1 y el 8 de noviembre. Según los datos expuestos, se contabilizaron 421 sectores inundados, 930 familias afectadas, 45 colapsos estructurales, 21 deslizamientos y 115 reportes de acumulación de agua.