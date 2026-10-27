Fiscalía allana inmuebles de exfuncionarios del Municipio de Cuenca por presunto peculado

Fiscalía allana oficinas y viviendas de exfuncionarios del Municipio de Cuenca la madrugada de este martes 27 de octubre de 2026.

La Fiscalía General del Estado ejecutó la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 un operativo con múltiples allanamientos en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.

Las acciones se ejecutaron como parte de una investigación previa iniciada por el presunto delito de peculado en la administración municipal.

Las diligencias judiciales, lideradas por equipos fiscales en coordinación con unidades tácticas de la Policía Nacional, se desarrollaron de manera simultánea en varios domicilios y oficinas vinculadas a exfuncionarios del Municipio de Cuenca.

Allanamientos e incautación de bienes

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía, la intervención tiene como propósito principal la ejecución de órdenes judiciales para la incautación de bienes.

Asimismo, la recopilación de elementos de convicción y la recolección de documentación que aporte al avance del proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales e institucionales relacionadas con el manejo supuestamente irregular de recursos públicos durante las gestiones anteriores en el cabildo cuencano.

Irregularidades en contratos

Pasado las 06:00 de la mañana de este martes, la Fiscalía indicó que la investigación previa por presunto peculado apunta a una estructura que habría incurrido en irregularidades en la adjudicación de contratos.

El presunto delito habría ocurrido durante una administración municipal en Cuenca. El Ministerio Público señaló que levanta indicios para esclarecer los hechos.

El procedimiento continúa en desarrollo para asegurar los indicios periciales, según informó la Fiscalía.