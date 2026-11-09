Dos mujeres fueron asesinadas dentro de una camioneta en la vía a la Costa, en Guayaquil

Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes 9 de noviembre en Guayaquil. Dos mujeres fueron asesinadas durante un ataque armado contra una camioneta blanca en el kilómetro 22 de la vía a la Costa.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:30, en el ingreso a una urbanización de este sector del oeste de la ciudad.

Las víctimas se encontraban en el interior del vehículo cuando se produjo el ataque. Una de ellas resultó herida, fue llevada a un centro de salud del sector donde se confirmo que su fallecimiento.

Tras la alerta, personal policial acudió al lugar para verificar el doble crimen y asegurar la escena. Posteriormente, equipos de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios como parte de las investigaciones.

En el sitio se encontraron más de 20 indicios balísticos, que fueron recogidos para los análisis correspondientes y que permitirán aportar elementos a la investigación del ataque.

Al lugar también llegó personal de Medicina Legal, que realizó los peritajes correspondientes en el marco del procedimiento forense. Hasta el momento, las autoridades no han informado las identidades de las dos mujeres asesinadas.

Las circunstancias en las que se produjo el ataque y la identidad de los responsables todavía son materia de investigación. Tampoco se ha informado oficialmente cuál sería el móvil del doble asesinato.

Muertes violentas en Guayaquil

Este doble asesinato se suma a los hechos violentos registrados en Guayaquil durante 2026. Las estadísticas del Ministerio del Interior contabilizaron 1 618 homicidios intencionales entre enero y septiembre de este año.

La cifra representa una reducción del 19,1% frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 2 000 homicidios en el cantón.

En el distrito Ceibos, que comprende sectores de la vía a la Costa, también se ha registrado un incremento de la violencia en los últimos años. Durante 2025 se contabilizaron 51 muertes violentas, mientras que en el primer semestre de 2026 se reportaron otros 18 casos.

Las investigaciones sobre el ataque armado contra las dos mujeres continúan. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del crimen y establecer quiénes participaron en este hecho.