Miller Bolaños es sentenciado a ocho meses de cárcel por el delito de intimidación

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños fue sentenciado este 15 de agosto a ocho meses de cárcel por el delito de intimidación. Esa fue la decisión de un juez tras el procedimiento abreviado al que se acogió el jugador.

Según el expediente, la Fiscalía señaló en su resolución que Bolaños ingresó de forma agresiva y sin autorización a un domicilio en Daule. Luego, agredió física y verbalmente a una persona dentro de la casa. El jugador fue detenido el domingo 15 de junio en Daule cuando se reportó que realizó disparos.

El hecho fue mediático y el jugador estuvo detenido un par de horas, pero salió para defenderse en libertad. El mismo juez de la causa dictó medidas sustitutivas como presentación periódica y prohibición de salir del país.

Bolaños actualmente está temporada juega en la Serie B del fútbol ecuatoriano, con el Guayaquil City. Ha sido titular en el torneo y ha marcado goles con su club. Aún no hay un pronunciamiento del club sobre el jugador. El abogado del jugador anunció que se buscará cambiar la sentencia de la prisión por otras medidas.

El delito por intimidación, según la ley de Ecuador, se sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión. Sin embargo, el beneficio de acogerse a un procedimiento abreviado es que la condena sea por menor tiempo.