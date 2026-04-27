Ministerio de Salud denunció en Fiscalía irregularidades en un hospital de Guayaquil

El Ministerio de Salud denunció ante la Fiscalía General del Estado, presuntas irregularidades detectadas en un proceso de compra del medicamento Nusinersen, para el hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

Se trata de un medicamento de terapia utilizado para tratar la atrofia muscular espinal (AME).

Según informó la cartera de Estado, la casa de salud también habría incumplido en la entrega del certificado que acredita a un proveedor como fabricante o distribuidor autorizado en el país.

La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) ya había emitido una primera alerta el 13 de febrero de 2026, para que el hospital adopte las acciones correspondientes.

Aunque la denuncia se presentó el 24 de abril de 2026, el anuncio se hizo horas después de que el presidente Daniel Noboa oficializara a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud, el séptimo de su mandato.

Bernabé asume el Ministerio en medio de una crisis en el sistema de salud pública, con falta de medicamentos, camas y mal estado de varios hospitales del país.