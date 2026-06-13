Candidatos presidenciales en Colombia cierran su campaña con mítines el fin de semana

Los candidatos a la presidencia de Colombia llevan a cabo el fin de semana sus últimos eventos de campaña antes del balotaje del 21 de junio, en una carrera al primer cargo público del país empañada por la violencia.

El sábado, el senador izquierdista Iván Cepeda, celebró un mitin en la capital Bogotá, mientras su rival, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, hará lo propio en la ciudad de Buga (suroeste) el domingo.

Según las encuestas, el senador Cepeda era favorito para la primera vuelta realizada en mayo, pero sorpresivamente quedó segundo detrás de De la Espriella, un excéntrico abogado admirador de Donald Trump.

"Vamos sobre todo a gobernar con la gente, con los movimientos sociales", dijo Cepeda en su discurso en el centro de Bogotá.

"Se ve, se siente, Cepeda presidente", coreaban los asistentes.

Algunos llevaban tambores e instrumentos musicales, otros banderas de Colombia y del movimiento indígena, e incluso de Palestina.

Colombia vive su peor ola de violencia en la última década

El ultraderechista, que propone una política de mano dura contra el crimen, se presenta como un "outsider" en la política colombiana. Pero para la segunda vuelta ha recibido el apoyo de la mayoría de partidos de derecha tradicionales del país.

"Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no vayan a pasar fuerzas oscuras, fascistas", dijo Carlos Rocca, un músico de 72 años.

Rocca afirma que De la Espriella representa "el retroceso de todo" lo conseguido por Petro, el primer gobernante izquierdista de Colombia, que logró una histórica reducción de la pobreza e intentó, sin éxito, negociar la paz con los principales grupos armados ilegales.

Colombia vive su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y asesinatos selectivos en regiones apartadas. Además, en plena campaña, fue asesinado un candidato a la presidencia, Miguel Uribe.