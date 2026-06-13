'Merlín', el pato que se volvió viral en el Mundial 2026 junto a la afición mexicana

La fiesta del Mundial 2026 ya tiene a uno de sus personajes más inesperados y virales: “Merlín”, un pato que apareció durante los festejos de los aficionados mexicanos y que rápidamente se robó las miradas en redes sociales y transmisiones deportivas.

Medios mexicanos y cuentas vinculadas a la selección mexicana difundieron imágenes del peculiar pato acompañando a los hinchas en medio del ambiente mundialista, convirtiéndose en una especie de mascota improvisada entre cánticos, fotografías y celebraciones.

El ave apareció en distintas concentraciones de aficionados y generó una ola de comentarios por su tranquilidad en medio de la multitud y por el cariño con el que fue recibido por los seguidores mexicanos, que no tardaron en bautizarlo como “el pato mundialista”.

Las imágenes de “Merlín” se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, sumándose a las curiosidades y momentos pintorescos que ya deja la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.