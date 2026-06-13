Ecuador y Costa de Marfil, un duelo con más de 890 millones de euros en la cancha

El enfrentamiento entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial 2026 reúne a dos de las selecciones con mayor proyección de sus respectivos continentes. Según datos actualizados de Transfermarkt, la plantilla de La Tri tiene un valor de mercado de 368,7 millones de euros, mientras que el combinado africano alcanza los 522,1 millones. En total, ambos equipos suman un despliegue de talento valorado en cerca de 891 millones de euros.

Moisés Caicedo y Amad Diallo: Los líderes en valor de mercado

La principal figura de Ecuador es Moisés Caicedo. El mediocampista del Chelsea y capitán de la Tricolor está valorado en 100 millones de euros, la cifra más alta entre todos los futbolistas ecuatorianos y uno de los valores más elevados de Sudamérica. A sus 24 años, el volante se consolidó como el eje del equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece y llega al Mundial como uno de los referentes de una generación que clasificó a Ecuador con una de las mejores defensas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En Costa de Marfil, el jugador con mayor valor de mercado es Amad Diallo. El extremo de 23 años, que milita en el Manchester United, está tasado en 45 millones de euros y es considerado una de las grandes promesas del fútbol africano. Su velocidad y desequilibrio lo convierten en una de las principales armas ofensivas de los campeones de la Copa Africana de Naciones.

Valor de las plantillas

Ecuador: 368,7 millones de euros.

368,7 millones de euros. Costa de Marfil: 522,1 millones de euros.

Debut mundialista

Ecuador y Costa de Marfil se enfrentarán este domingo 14 de junio, en el primer partido del Grupo E del Mundial 2026. El partido será a las 18:00 (hora de Ecuador). Lo podrá ver a través de Teleamazonas y Teleamazonas.com