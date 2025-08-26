Ministro del Interior critica a la Función Judicial tras liberación de alias 'Matatán'

Juez dispuso libertad inmediata de procesado por delito de tenencia y porte de arma de fuego.

El ministro del Interior, John Reimberg, arremetió contra la función judicial tras conocer la liberación de una persona detenida por séptima vez por parte de la Policía Nacional, y que fue puesta en libertad condicional por un juez.

En su cuenta de X, el Ministro señaló, "la Función Judicial no deja de sorprender".

Reimberg relató que Luis Enrique Zambrano Castillo, alias “Matatán” fue capturado por la Policía por séptima vez, por el delito de tenencia y porte de armas de fuego de manera ilegal.

El detenido que posee un enorme prontuario delictivo y ahora procesado tras su última detención fue liberado por el juez Segundo Ricardo Arias Plaza, quien negó la prisión preventiva y concedió medidas alternativas.

El Ministro del Interior, criticó que el juez dispusiera la inmediata libertad del procesado, pese a tratarse de un delito grave y con arma de fuego, y se ordenara la presentación periódica los lunes ante la Fiscalía y prohibición de salida del país.

"Este tipo de actos corruptos son intolerables e inadmisibles. ¿Hasta cuándo los jueces estarán del lado de los delincuentes?", dijo Reimberg.

Detención de alias "Matatán"

Agentes policiales capturaron en flagrancia a Luis Enrique Zambrano, presunto cabecilla de Los Chone Killers en el sector de la Terminal Terrestre de Durango, y considerado como objetivo de intermedio valor del Estado.

Zambrano registra entre 2010 y 2020 seis detenciones:

2010, tentativa asesinato

2010, robo

2011, tenencia de armas no autorizadas

2014, tráfico ilícito

2017, asociación ilícita

2020, tráfico ilícito de sustancias

Durante la última detención se encontraron los siguientes indicios: una arma de fuego tipo pistola, cargadores y 36 municiones, dinero en efectivo y un vehículo retenido para investigaciones.