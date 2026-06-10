Fiscalía investiga muerte de Nathaly Mafla y ordena una prueba de ADN

El cuerpo de Nathaly Mafla fue llevado a Medicina Legal para realizar la autopsia.

La Fiscalía General abrió una investigación para esclarecer la muerte de Nathaly Mafla, la estudiante de la Escuela Politécnica Nacional que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 4 de junio en Quito.

La búsqueda de la joven concluyó la tarde del martes 9 de junio de 2026, cuando equipos especializados de la Policía Nacional localizaron un cuerpo en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro-oriente de la capital.

El cadáver fue encontrado a aproximadamente 20 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso. Los familiares de Mafla fueron quienes reconocieron que el cuerpo era de la joven de 20 años.

Tras el hallazgo, la Fiscalía informó que, como parte de las diligencias investigativas, se practicarán varias pericias especializadas.

Entre ellas constan los exámenes de ADN, que permitirán confirmar la identidad, así como una autopsia médico-legal destinada a determinar las causas de la muerte.

El hallazgo fue posible luego de días de búsqueda. La Policía Nacional reconstruyó los últimos movimientos de la universitaria mediante la recopilación de testimonios y registros de cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos del sector.

La ubicación del cuerpo fue posible gracias al apoyo de un escuadrón de drones de Aeropolicial, que detectó indicios en la zona de difícil acceso.

El coronel Germán León, jefe de la Zona 9 de la Policía, indicó que el cuerpo habría permanecido entre tres y cuatro días en el lugar donde fue encontrado.

La recuperación del cadáver estuvo a cargo de personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, que ejecutó maniobras especializadas para extraerlo de la quebrada. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por personal de Medicina Legal al centro forense correspondiente para la realización de las pericias .