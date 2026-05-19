Las grandes ceremonias de apertura en la historia de la Copa Mundial

Cuando el fútbol y la música se unen se crea un nuevo idioma: el de las emociones. No es coincidencia que ambos alcancen su máxima expresión en un estadio lleno, donde un gol se celebra con la misma intensidad con la que se canta un himno inolvidable.

Cada edición de la Copa Mundial de la FIFA deja una historia distinta en la memoria de la afición: los goles que hicieron vibrar al mundo, los héroes que marcaron una época y también esas canciones que, con solo sonar, nos transportan de inmediato a esos momentos imborrables.

En este 2026, el balón y el ritmo volverán a reunirse para abrir el torneo, como ha ocurrido desde hace más de tres décadas. Pero esta vez será especial, los tres países anfitriones México, Estados Unidos y Canadá tendrán su propia ceremonia con celebridades internacionales para hacer un recorrido sobre su identidad cultural a 90 minutos del silbatazo inicial.

Cuando faltan 23 días para el arr anque de la competencia, la FIFA hace un recorrido por los espectáculos con celebridades musicales que han dado paso a las Copas Mundiales en el pasado.

España 1982

En una época en la que las grandes celebridades todavía no eran una presencia común en las ceremonias inaugurales, Plácido Domingo entonó el tema oficial "El Mundial" el 13 de junio de 1982 en el Estadio Camp Nou. Poco más tarde, Argentina y Bélgica se enfrentaron para poner a rodar el balón en el torneo.

Italia 1990

En la antesala del enfrentamiento inaugural entre Argentina y Camerún, Gianna Nannini y Edoardo Bennato , figuras del rock italiano, presentaron "Un' Estate Italiana", el tema oficial de la edición que se volvió un éxito.

Estados Unidos 1994

El 17 de junio de 1994, el Estadio Soldier Field de Chicago fue sede de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial en la previa del encuentro que enfrentó a Alemania y Bolivia. En ese escenario, la cantante estadounidense Diana Ross brilló con la interpretación del tema “I'm Coming Out”; También se presentó Darryl Hall de Hall & Oates y Jon Secada.

La cantante Diana Ross brilló con la interpretación del tema “I'm Coming Out” FIFA

Francia 1998

El cantante senegalés Youssou N'Dour y la cantante belga Axelle Red presentaron el himno oficial "La Cour des Grands" en el Stade de France, luego de un espectáculo que tomó las calles de París.

La ceremonia fue el preámbulo del partido entre Brasil y Escocia el 10 de junio de 1998.

Alemania 2006

El 9 de junio del 2006, previo al partido entre Alemania y Costa Rica, la cancha del Allianz Arena recibió a Il Divo y Toni Braxton para presentar "The Time of our Lives", el tema oficial de la edición del torneo.

Il Divo y Toni Braxton interpretaron "The Time of our Lives" en el Mundial de Alemania 2006. FIFA

De Sudáfrica a Catar: Las ceremonias del Mundial más icónicas

Sudáfrica 2010

Un día antes del partido inaugural entre la selección anfitriona y México, varios artistas, entre ellos Alicia Keys, The Black Eyed Peas, Juanes y Shakira, ofrecieron un concierto en el Estadio Orlando.

El 11 de junio, Sudáfrica recibió al mundo con un espectáculo que contó con más de 1.500 artistas en el escenario, entre ellos cantantes sudafricanos como Thandiswa Mazwai , Hugh Masekela y el Soweto Gospel Choir .

Los cantantes sudafricanos Thandiswa Mazwai , Hugh Masekela y el Soweto Gospel Choir participaron en la ceremonia de apertura del Mundial de Sudáfrica 2010. FIFA

Brasil 2014

En la apertura de la segunda edición de Brasil como anfitriona de la Copa Mundial, Jennifer López , Pitbull y la brasileña Cláudia Leitte se unieron para cantar "We Are One (Ole Ola)", un acto que acompañó al show de 660 bailarines en el Estadio Arena de Sao Paulo. Poco después, Brasil y Croacia saltaron a la cancha para el duelo inaugural.

Jennifer López , Pitbull y la brasileña Cláudia Leitte se unieron para cantar "We Are One (Ole Ola)" en el Mundial de Brasil 2014. FIFA

Rusia 2018

El emblemático Estadio Luzhniki recibió el partido de apertura entre Rusia y Arabia Saudita, y en la ceremonia previa, la soprano rusa Aida Garifullina y el cantante británico Robbie Williams interpretaron la canción "Let Me Entertain You". Los temas "Feel", "Angels" y "Rock DJ" también fueron parte del repertorio musical.

Aida Garifullina y Robbie Williams interpretaron la canción "Let Me Entertain You" en la ceremonia de apertura del Mundial de Rusia 2018. FIFA

Catar 2022

La selección de Catar debutó en la Copa Mundial con el Estadio Al-Bayt como escenario para enfrentar a Ecuador. Jungkook , cantante surcoreano de BTS, y Fahad Al Kubaisi , cantante catarí, fueron protagonistas de la noche con "Dreamers", tema oficial de esa Copa Mundial.

El actor Morgan Freeman y el youtuber Ghanim Al-Muftah también participaron en la actuación que abrió la edición.