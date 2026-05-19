Habitante de calle habría recibido varios 'machetazos' mientras dormía, en Quito

Habitante de calle habría sido golpeado con un machete mientras dormía, en Quito

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un habitante de calle habría recibido decenas de 'machetazos' mientras dormía sobre una vereda.

El hecho sucedió en el sector del Inca, al norte de Quito, y habría sido perpetrado por otro habitante de calle.

Las imágenes muestran como un sujeto que caminaba con un machete en mano, ataca en reiteradas ocasiones a otro, sin observarse movimiento ni reacción alguna por parte de la presunta víctima.

De acuerdo con información policial, tras realizar verificaciones en el lugar, no encontraron sangre ni otros indicios que indiquen que la víctima falleció por el ataque.

Se presume que el atacante habría golpeado a su víctima con el machete, más no le habría provocado cortes.