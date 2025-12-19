Niels Olsen propondrá dar 8 días a Mario Godoy para que rinda cuentas en la Asamblea por caso de amenazas contra juez Serrano

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, deberá rendir cuentas en la Asamblea por las amenazas contra un juez anticorrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, propondrá dar un plazo de ocho días para que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, rinda cuentas en el Legislativo por el caso de amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano.

La urgencia de esta medida se dar tras haberse destapado un posible nuevo caso de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, que ha generado varias reacciones políticas. Olsen convocó al Pleno de la Asamblea para este domingo 21 de diciembre, a las 15:00.

Como titular de la Asamblea, Olsen anunció que en esa sesión propondrá que Godoy comparezca de manera presencial e indelegable, dentro de los próximos ocho días término, contados desde la resolución que adopte el Parlamento.

A través de un comunicado, la Asamblea dijo que la convocatoria se realiza ante la gravedad de las denuncias relacionadas con presuntas intromisiones en la administración de Justicia.

"Esta comparecencia se desarrollará con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, en particular: b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones", dice el comunicado de la Asamblea.

La reacción de la Asamblea ha sido uno de los efectos del escándalo producido en Ecuador tras haberse difundido el caso del juez Carlos Serrano. Fue el abogado Felipe Rodríguez quien dio a conocer detalles del juez, quien habría sido víctima de múltiples amenazas y presiones al interior de la Judicatura tras haberse negado a absolver a un narcotraficante serbio.

La imagen de este hombre haciendo una señal de muerte como símbolo de amenaza contra el juez se difundió y causó conmoción. Esto, sumado a la información difundida por el abogado Rodríguez, han generado revuelo en el país.

El jueves 18 de diciembre Olsen ya envió un memorando al Secretario General de la Asamblea, en el que solicitó que se realice el trámite para requerir la comparecencia de Godoy en el Legislativo.