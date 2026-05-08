Mujer sufre fuerte caída contra el pavimento al intentar acrobacia en bicicleta

Una maniobra de exhibición terminó en un duro accidente cuando una pareja intentaba realizar un truco sobre la bicicleta.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos personas sufren un fuerte accidente mientras realizaban acrobacias en bicicleta sin equipos de protección.

En las imágenes se observa cómo ambos intentan avanzar sobre una sola rueda, pero durante la maniobra la mujer pierde el equilibrio y cae violentamente de frente contra el pavimento.

El hecho generó preocupación entre usuarios, quienes cuestionaron la falta de medidas de seguridad durante este tipo de prácticas extremas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los involucrados y el lugar exacto donde ocurrió el accidente.