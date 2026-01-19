13 de 20 miembros de Comisión para elegir al Fiscal incumplen requisitos, dice Marcelo Espinel

Los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal fueron designados el pasado 14 de enero.

La Comisión Cívica de seguimiento del concurso para Fiscal General del Estado, integrada por universidades y organizaciones ciudadanas, advirtió anomalías en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, instancia encargada de conducir el proceso de designación de la nueva autoridad de la Fiscalía.

El vocero de la Comisión Cívica, Marcelo Espinel, señaló, este lunes 19 de enero de 2026, durante una entrevista en Teleamazonas, que al menos 13 de los 20 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, designados el pasado 14 de enero, no cumplirían con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento del concurso.

“Llama la atención es que 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado no cumplen con estos requisitos y cuatro de los 10 que representan a ciudadanos tampoco lo hacen”, advirtió Espinel.

“Si tenemos un concurso que empieza mal, que carece de legitimidad, que carece de credibilidad, los ciudadanos no van a poder confiar en quien resulte electo como Fiscal”, añadió

El vocero explicó que quienes integran la Comisión Ciudadana de Selección, tanto los representantes de la ciudadanía como los delegados de las funciones del Estado, deben tener una trayectoria profesional, compromiso cívico, transparencia, experiencia en la lucha contra la corrupción y participación ciudadana.

Retrasos en la designación del Fiscal

Marcelo Espinel también señaló que el país arrastra un retraso sostenido en la renovación de la máxima autoridad de la Fiscalía General.

Recordó que el reemplazo de la fiscal general Diana Salazar debía concretarse en abril de 2025, sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no culmina la designación.