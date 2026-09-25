Localizan con vida a Pablo Emilio Ríos Maza, joven reportado como desaparecido

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este viernes 25 de septiembre de 2026, la localización de Pablo Emilio Ríos Maza, joven reportado como desaparecido.

Según la Policía Nacional, el adolescente de 15 años fue localizado con vida en la provincia de Orellana, pero se desconoce las condiciones y circunstancias en que fue encontrado, y la razón de su desaparición.

Pablo Emilio fue reportado como desaparecido el miércoles 23 de septiembre. Según el reporte de las autoridades, fue visto por última vez en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito.