Exjuez anticorrupción Christian Quito salió de prisión tras pago de USD 50 000 de fianza

El exjuez anticorrupción Christian Quito Carpio recuperó su libertad luego de que un juez ordenara su excarcelación este 28 de mayo de 2026.

Quito enfrenta un proceso judicial por presunta asociación ilícita y permanecía en prisión preventiva tras intentar salir del país de forma irregular.

La decisión fue emitida por el juez Geovanny Freire Coloma, quien dispuso la entrega de la boleta de excarcelación después de verificarse el pago de la caución económica establecida en audiencia el pasado 21 de mayo.

Según reporta Diario Expreso, la transferencia de USD 50 000 fue realizada a través de BanEcuador como parte del cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso penal que enfrenta el exfuncionario judicial.

Christian Quito fue detenido tras intentar salir por Rumichaca

El exjuez fue enviado a prisión preventiva en abril de 2026 luego de intentar abandonar Ecuador de manera irregular por el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia.

De acuerdo con la información del caso, Quito fue inadmitido por autoridades colombianas y posteriormente devuelto a territorio ecuatoriano, donde fue detenido el 12 de abril.

El exfuncionario ya tenía una prohibición de salida del país dictada desde octubre de 2025 dentro de una investigación por presunta asociación ilícita en la que también aparecen otras personas procesadas.

Con la consignación de la caución y la orden de excarcelación emitida este 28 de mayo, Christian Quito continuará enfrentando el proceso judicial en libertad.