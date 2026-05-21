Seis policías fueron procesados tras la denuncia de agredir a una familia en Quito

Fiscalía procesa a 6 policías por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio

Seis policías en servicio activo, entre ellos un oficial, fueron procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Según las investigaciones habrían agredido a una familia.

La Fiscalía señaló que los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de diciembre de 2023, cuando 12 miembros de una familia habrían sido agredidas por personal motorizado de la Policía Nacional.

El ataque supuestamente ocurrió en el parqueadero de un establecimiento de comida ubicado dentro de un centro comercial, en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito.

El Fiscal del caso narró que, luego de participar de un recorrido en una chiva, las víctimas se dirigían a buscar un taxi para retornar a sus casas. Sin embargo, un grupo de policías los habrían abordado para exigirles que se retiraran del lugar.

En su intento por despejar la vía pública, uno de los uniformados habría golpeado con su motocicleta a una niña que acompañaba al grupo familiar.

Esa acción ocasionó el reclamo del padre y de otros acompañantes. "Como respuesta, habrían recibido golpes de puño, patadas, toletazos y agresiones con gas pimienta, en presencia de dos niños".

El fiscal del caso dijo que las víctimas sufrieron lesiones que fueron identificadas mediante exámenes médico-legales. Uno de los afectados presentó una incapacidad física para el trabajo de entre 30 y 90 días.

La golpiza que le habrían ocasionado los uniformados, le provocaron trauma facial, así como fracturas de falange y metacarpiano, según la historia clínica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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Otras personas que habrían sido agredidas por los servidores policiales fueron trasladadas en taxi a casas de salud, donde recibieron atención médica por los traumatismos ocasionados.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía señaló que en este procedimiento policial se habría hecho uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Según Fiscalía, la actuación policial "habría sido excesiva y arbitraria".

En la diligencia, Fiscalía solicitó para los seis procesados la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. El pedido fue acogido por la jueza que conoció la causa. Como medida de protección, la juzgadora extendió a las víctimas una boleta de auxilio.