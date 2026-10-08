Prisión preventiva para cinco procesados por el asesinato de conductor de Uber en Quito

Francisco Xavier Granda fue asesinado la madrugada de este mipércoles 7 de octubre de 2026.

Un juez dictó prisión preventiva e internamiento preventivo para cuatro adolescentes y una adulto presuntamente implicados en el asesinato de Francisco Granda, un conductor de Uber que fue asesinado tras sufrir un asalto en Quito.

El crimen se registró la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Centro Histórico de Quito.

Tras un operativo policial en el sector los sospechosos fueron aprehendidos a bordo de un vehículo azul reportado como robado.

Adentro del automotor, la Policía encontró vestimentas con máculas de sangre.

Los hoy procesados fueron interceptados por la Poilicía Nacional alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026. Policía Nacional

Los procesados y presuntos nexos delictivos

Durante la audiencia de formulación de cargos, la autoridad judicial dictó la medida privativa de libertad para todos los involucrados.

Por disposición judicial, tres de los procesados serán trasladadados a una cárcel fuera de Quito.

Fuentes cercanas al proceso señalaron a Teleamazonas que los procesados registraban antecedentes penales y que habrían aceptado su responsabilidad en el ataque.

Habrían adimitido que apuñalaron a la víctima debido a que intentó resistirse al robo.

Asimismo, los ahora procesados sería parte del grupo delictivo 'Los Lobos', por lo que la justicia emitió boletas de auxilio y medidas de protección para la familia de la víctima ante posibles amenazas.

Los antisociales le habría sustraído el vehículo luego de quitarle la vida a Franciso Xavier Granda en Quito. Policía Nacional

Modalidad del araque y víctimas previas

De acuerdo con las primeras investigaciones y testimonios recopilados, la estructura operaba mediante la solicitud de carreras a través de aplicaciones.

En el caso de Granda, una de las procesadas habría solicitado el servicio para luego cancerlarlo de forma inmediata o interceptar el vehículo con el resto de la banda metros más adelante.

Las autoridades indagan si este grupo estaría detrás de una serie de asaltos violentos reportados durante la misma noche en zonas aledañas del centro histórico de la capital.

Esto debido a que otras personas habrían sido interceptadas y despojadas de sus pertenencias bajo la misma modalidad.

Sobre los procesados

Entre los aprehendidos hay cuatro menores de 16 y 17 años, y un adulto de 28 años identificado como Gilber L.

Personal de la Dinased, Dinapen y la Policía Judicial continúan con las investigacioenes para determinar el grado de paraticipación de cada procesado.