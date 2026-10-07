Quito: Cuatro menores y un adulto fueron detenidos por el asesinato de conductor de Uber 

Un conductor de aplicación fue asesinado la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Centro Histórico de Quito.

Este miércoles 7 de octubre de 2026 capturaron a cinco personas —entre ellas cuatro adolescentes— señaladas como presuntas responsables del asesinato de un conductor de plataforma digital en el Centro Histórico de Quito.

La víctima fue identificada como Francisco Granda, quien laboraba como chofer de la plataforma Uber. Persecución en San Juan y hallazgo de evidencia clave

Según el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el conductor fue interceptado horas antes por el grupo para despojarlo de sus pertenencias y del vehículo en el que trabajaba.

La intervención policial ocurrió cerca de las 03:00 en las calles José Joaquín de Olmedo y General Mires, en el sector de San Juan.

Los antisociales le habría sustraído el vehículo luego de quitarle la vida en Quito. Sin embargo, fueron interceptados y detenidos por la Policía Nacional. Policía Nacional

Detención de los sospechosos

Varios patrullajes en el sector permitieron ubicar e interceptar un vehículo color azul, el cual estaba reportado como robado.

Al momento del abordaje y registro a los ocupantes, agentes de la Policía Nacional constataron que tanto el automóvil como las prendas de vestir de los sospechosos presentaban máculas de sangre, lo que los vincula con el crimen.

Según la Policía Nacional, durante la intervención les ecnontraron a los sospechosos máculas de sangre, lo que les vincualaba con el asesinato del conductor de aplicación. Policía Nacional

Los aprehendidos

En la acción policial se logró la neutralización de los cinco implicados:

Un adulto: Gilber José Linares Villegas, de 28 años.

Gilber José Linares Villegas, de 28 años. Cuatro adolescentes: Tres varones de 17 años y una menor de 16 años.

Al sitio del procedimiento acudieron unidades especializadas de la Dinased, la Policía Judicial y la Dinapen.

El caso quedó a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato.