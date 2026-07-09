Un muerto y un herido dejó ataque armado en Carcelén, norte de Quito

Un ataque armado se registró en Carrcelén, en el norte de Quito.

Un ataque armado se registró en Carcelén, en el norte de Quito, la noche del miércoles 9 de julio de 2026.

Varias detonaciones fueron reportadas desde el sector de La Josefina, en Carcelén, hacia donde acudió la Policía Nacional.

En el sitio hallaron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos murió en el sitio por la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, el otro fue trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada. Se desconoce su estado.

La Policía informó que las víctimas habrían sido interceptadas por varios hombres armados que se movilizaban en dos vehículos y dos motocicletas.

La Policía Nacional recogió los indicios del crimen e inició una investigación para dar con los responsables.