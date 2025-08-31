Prisión preventiva para policías procesados por presunto homicidio de ciudadano en Quito

Dos policías cumplirán prisión preventiva por el presunto homicidio de un hombre en el norte de Quito.

La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para dos policías investigados por el presunto homicidio de un ciudadano, en Quito, informó este domingo 31 de agosto del 2025, la Fiscalía General del Estado.

El suceso tuvo lugar en el sector de Cototollao, en el norte de Quito, la madrugada del sábado 30 de agosto, donde el ciudadano fue atacado con un arma de fuego.

"Juez acoge el pedido de prisión preventiva para los 2 policías procesados por el presunto homicidio de un civil, registrado en el sector de Cotocollao", escribió la Fiscalía en su cuenta de X.

Luego del trágico hecho, la Policía se pronunció en un comunicado en el que dijo rechazar todo acto de violencia y aseguró que los uniformados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el proceso respectivo.

Un conductor falleció luego de recibir impactos de bala; dos policías fueron detenidos

El pronunciamiento de la Policía surgió luego de la difusión de videos en redes sociales donde se observa un presunta discusión entre los servidores policiales y varios ciudadanos. Asimimo, una de las tomas muestra a un hombre realizar varias detonaciones.

Según las investigaciones, minutos después de dicha escena, se reportó el choque de un vehículo con un poste del luz, y se conoció que el conductor del automotor registraba impactos de bala en su abdomen, habría bajado del auto para pedir ayuda en una casa de salud cercana, pero posterior a ello se confirmó su muerte.

El automotor que conducía el fallecido presentaba orificios en el lado izquierdo, causado por impactos de un arma de fuego, informaron las autoridades.