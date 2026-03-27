Juez dicta orden de prisión preventiva para asambleísta Raúl Chávez

Juez acoge pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para el asambleísta Raúl Chávez tras ser vinculado al caso Goleada.

Con está nueva vinculación y orden de prisión preventiva se suman 12 procesados en esta causa que investiga los delitos de lavado de dinero y asosiación ilícita.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días para continuar con la investigación por presunta delincuencia organizada.

¿Qué es el caso goleada?

La Fiscalía General reveló detalles de la investigación del caso Goleada, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y nueve personas más por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado “para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control”.

‎Según la Fiscalía, Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.

‎La investigación sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, los procesados supuestamente desviaron combustible del segmento naviero nacional e internacional, y permitido obtener beneficios económicos indebidos.