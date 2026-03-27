Fiscalía solicitó prisión preventiva para asambleísta Raúl Chávez

La audiencia de revisión del pedido de vinculación al caso Goleada del asambleísta, Raúl Chávez, se instaló pasado el medio día de este viernes 27 de marzo del 2026.

Se investiga la presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El Ministerio Público expuso los elementos de convicción que según la entidad permitirían presumir la participación del asambleísta en el delito de delincuencia organizada.

Tras exponer estos elementos la Fiscalía solicitó, "de forma motivada, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva".

El juez que dirige la audiencia dispuso una pausa para analizar los argumentos expuestos por los sujetos procesales y resolver si acepta o no el pedido de la Fiscalía. La diligencia se reinstalará a las 19:00.