Cuatro procesados del caso Goleada se inscribieron como candidatos para las seccionales

En el caso Goleada está también procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó al juez anticorrupción Jairo García que cuatro de los procesados en el caso Goleada constan inscritos como candidatos para las próximas elecciones seccionales.

La notificación fue enviada el 16 de agosto de 2026, luego de que el magistrado a cargo de ese proceso judicial solicitara información sobre la situación electoral de los procesados por el presunto delito de lavado de activos.

Según el organismo electoral, Pedro Hidalgo, Andrés Alvarez, Gastón Loy y Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aparecen en el proceso de inscripción para los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el CNE precisó que ninguno de los cuatro cuenta todavía con una resolución de calificación de candidatura en firme.

¿Qué candidaturas registraron?

Entre las postulaciones consta la de Fiorella Ycaza, quien busca llegar a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Su inscripción fue oficializada el domingo 16 de agosto en la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

También consta Andrés Alvarez, quien se inscribió como candidato a concejal urbano. Por su parte, Pedro Hidalgo y Gastón Loy aparecen registrados como candidatos a concejales, según la información remitida por el CNE.

Proceso para la calificación de la candidatura

La inscripción todavía no significa que sean candidatos calificados. El organismo electoral explicó que las organizaciones políticas tienen hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto para completar el proceso de inscripción.

Luego, las Juntas Provinciales Electorales deberán revisar y calificar las candidaturas para prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.

Esta etapa implica verificar que los postulantes cumplan los requisitos legales y no tengan impedimentos. Por ello, las precandidaturas registradas todavía deben superar varias fases antes de que su inscripción quede en firme.

¿Por qué el juez pidió la información al CNE?

El requerimiento del juez Jairo García surgió después de que la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del caso Goleada no pudiera instalarse el sábado 15 de agosto.

Durante esa jornada, el abogado de Gastón Loy informó que su defendido participaba en el proceso electoral. Ante esta situación, el magistrado solicitó al CNE confirmar si los procesados constaban como candidatos y, especialmente, si sus candidaturas habían sido formalmente calificadas.

El interés del juez está relacionado con el artículo 108 del Código de la Democracia, que establece garantías para los candidatos desde la calificación de su candidatura hasta la proclamación de resultados.

¿Cuándo concluye la inscripción de candidatos para las seccionales?

La norma señala que los candidatos no pueden ser privados de libertad ni procesados penalmente, salvo excepciones como delitos flagrantes, sexuales y casos de violencia de género e intrafamiliar.

Según el Código de la Democracia, luego de que se proclamen los resultados electoral, se podrán activar procesos penales contra ellos, y solo los candidatos ganadores gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial.

Tras recibir la respuesta del CNE, el juez Jairo García volvió a convocar la audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada. La diligencia está prevista para el martes 18 de agosto de 2026.