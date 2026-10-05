Hombre fue hallado sin vida en el Centro Histórico de Quito este lunes 

Personal de Criminalística realiza el levantamiento del cuerpo de un hombre en el Centro Histórico de Quito.

Un hombre de aproximadamente 54 años fue encontrado sin vida este lunes 5 de octubre de 2026 en un costado de la Iglesia de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito.

Según las primeras investigaciones, el hombre, identificado como Jorge Alejandro P., fue encontrado por Agentes de Control Metropolitano que recorren los distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades indicaron que la exconviviente del hombre llegó al sitio para reconocer el cuerpo y habría manifestado él se desempeñaba como comerciante informal.

Según el examen visual, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Una foto que circuló en redes sociales mostró al hombre tendido sobre el piso, con una vestimenta deportiva.

Medicina Legal y Criminalística llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. La autopsia determinará las causas de muerte.