Pérdidas de combustible en poliductos bajaron 70% en septiembre, según Petroecuador

Las autoridades recorrieron la refinería de La Libertad este lunes 5 de octubre.

Las pérdidas de combustible en la red de poliductos de Ecuador disminuyeron alrededor del 70% en septiembre de 2026, según cifras difundidas por EP Petroecuador.

Durante ese mes se contabilizaron pérdidas estimadas de 38 000 barriles, frente a los 127 810 barriles registrados en septiembre de 2025. Es decir, la diferencia interanual fue de cerca de 90 000 barriles.

Petroecuador atribuye esta reducción al incremento de los controles sobre la infraestructura hidrocarburífera frente al robo de combustibles.

Las cifras fueron difundidas este lunes durante un recorrido del gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag, y el ministro del Interior, John Reimberg, por la Refinería La Libertad, donde revisaron las acciones de seguridad implementadas en las instalaciones.

300 000 barriles menos entre enero y septiembre

La petrolera estatal asegura que la reducción de las pérdidas no se limita a septiembre.

En agosto de 2026, la cantidad de combustible perdido habría disminuido un 77% frente al mismo mes de 2025.

Mientras que, entre enero y septiembre de este año, las pérdidas acumuladas registraron una reducción del 34% frente al mismo período del año anterior.

Esto representa, según Petroecuador, aproximadamente 300 000 barriles menos de combustible perdido en nueve meses.

El boletín, sin embargo, no detalla el volumen total perdido entre enero y septiembre de 2025 y 2026 ni cuantifica en dólares el impacto económico de esa reducción.

988 perforaciones clandestinas detectadas

El robo de combustibles continúa afectando a la infraestructura petrolera del país.

Las operaciones ejecutadas durante 2026 han permitido detectar 988 perforaciones clandestinas, de acuerdo con el balance oficial.

Además, las autoridades reportan:

367 personas detenidas por delitos hidrocarburíferos.

por delitos hidrocarburíferos. 410 vehículos aprehendidos.

988 perforaciones clandestinas detectadas.

Las acciones involucran a Petroecuador, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y organismos de inteligencia.Drones y sensores para vigilar poliductos

Los controles se concentran principalmente en las refinerías y la red de poliductos, infraestructura utilizada para transportar derivados de petróleo entre diferentes puntos del país.

Entre las medidas aplicadas están el incremento de patrullajes, recorridos nocturnos, sensores y vigilancia mediante drones.

Petroecuador también proporciona tecnología de detección, transporte y apoyo operativo para los despliegues de la fuerza pública.