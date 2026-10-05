Apuestas deportivas: ¿regularlas o prohibirlas?; el tema se debate en De Lunes a Lunes 

Martina Vera, en la conducción de De Lunes a Lunes este 5 de octubre.

Las apuestas deportivas en Ecuador se han convertido en un negocio cada vez más visible. Están en las camisetas de los equipos, en transmisiones, publicidad y patrocinios del fútbol. Pero su crecimiento también plantea una pregunta: ¿Ecuador debe regular las apuestas o prohibirlas?

El debate va más allá del dinero que mueve esta industria. Cuando una persona destina a las apuestas recursos destinados a alimentación, arriendo, deudas u otros gastos familiares, las consecuencias pueden extenderse a su entorno y traducirse en endeudamiento, adicción al juego y problemas familiares.

Ecuador prohibió los juegos de azar después de la consulta popular de 2011. Sin embargo, los pronósticos deportivos encontraron posteriormente un tratamiento diferente y crecieron de la mano de plataformas digitales y del propio fútbol.

Apuestas deportivas y fútbol: una relación bajo la lupa

Las casas de apuestas se han convertido en importantes anunciantes y patrocinadores dentro del deporte. Su presencia genera recursos para clubes, torneos y transmisiones, pero también abre interrogantes sobre la integridad de las competencias.

El riesgo de amaño y manipulación de partidos es una de las principales preocupaciones asociadas al crecimiento de las apuestas deportivas. Un resultado, una tarjeta, un penal o determinadas acciones dentro de un encuentro pueden convertirse en mercados sobre los que se apuesta dinero.

A esto se suma otro desafío: conocer de dónde proviene y hacia dónde va el dinero que circula alrededor de estas plataformas.

El riesgo del dinero ilícito detrás de las apuestas

La expansión del negocio obliga a poner atención en los mecanismos de control financiero. La posibilidad de utilizar actividades vinculadas con apuestas para movilizar o intentar ocultar recursos de origen ilícito plantea retos para las autoridades encargadas de prevenir el lavado de activos.

¿Es posible seguir efectivamente la ruta del dinero? ¿Qué controles existen sobre las plataformas que operan en Ecuador?

¿Quiénes están detrás de ellas y cuánto dinero movilizan?

Estas preguntas forman parte de un debate que enfrenta dos caminos: fortalecer la regulación y los controles o avanzar hacia mayores restricciones.¿Quién paga la cuenta de las apuestas?

El problema tampoco termina en el fútbol o en las finanzas. El crecimiento de las apuestas digitales facilita que una persona pueda apostar desde un teléfono celular prácticamente a cualquier hora.

Cuando esa práctica se vuelve compulsiva, el impacto económico puede trasladarse directamente al hogar. Por eso, la discusión incluye también la prevención de la ludopatía, la protección de menores de edad y los mecanismos para evitar que el juego se convierta en un problema financiero y social.

Este lunes, De Lunes a Lunes pone las apuestas deportivas bajo la lupa: ¿puede Ecuador controlar este negocio y seguir la ruta de sus millones o debería restringirlo aún más?

El programa analizará el tema junto a expertos y contará con la participación del viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, y del exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, para abordar los riesgos relacionados con dinero ilícito.