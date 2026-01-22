Un psicólogo fue detenido acusado de la violación de una joven en universidad de Quito

El psicólogo fue detenido y permanecerá con prisión preventiva mientras dura el proceso judicial.

Un psicólogo fue detenido en Quito, señalado por la violación de una joven en una universidad del centro norte capitalino. Este miércoles 21 de enero de 2026 el juez ordenó prisión preventiva en su contra.

El hombre de 40 años habría convocado a la víctima a una entrevista para una oferta laboral. Luego de un recorrido por la universidad para mostrarle sus supuestas funciones en caso de ser contratada, la ultrajó.

Mario Eduardo C. M. atacó a la joven el día 22 de julio de 2025, según la información compartida por la Fiscalía General del Estado.

El detenido le dijo a la víctima que antes de ser contratada debía entregar una muestra de orina y le ofreció unas pastillas para estimular la vejiga, apuntó el Ministerio Público.

Las tabletas ingeridas por la joven le hicieron perder el conocimiento, "dejándola en un estado de vulnerabilidad frente a su agresor", quien habría aprovechado su estado para abusar de ella.

A la víctima se le realizó un examen médico legal ginecológico y toxicológico para corroborar su versión y la de su madre.

El hombre permanecerá detenido mientras se desarrolla la investigación. Se lo acusa del delito de violación, por el que en el COIP se establece una pena de 19 a 22 años de cárcel.

Además, en su contra se sigue otra investigación derivada de la denuncia de otra mujer, quien describió haber sufrido un ataque en similares condiciones.