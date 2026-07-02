Localizan a Rafaela Legarda Coronel, menor desaparecida en el norte de Quito

Fiscalía activa alerta por la desaparición de Rafaela Legarda Calderón, menor con condición especial en Quito

Rafaela Legarda Coronel, una menor de edad con condición especial, fue encontrada sana y salva en la Estación del Trolebús El Recreo, en el sur de Quito, la tarde de este jueves 2 de julio del 2026.

El Cuerpo de Agentes de Control de Quito indicó en un tuit que la menor fue localizada junto a su mascota de compañía.

Previamente las autoridades activaron una alerta por la desaparición de Rafaela Legarda Coronel.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Autoridades difundieron fotografía

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado difundieron la fotografía e información de Rafaela Legarda Coronel, una menor de edad con condición especial reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente fue vista por última vez al mediodía de este jueves en el sector de la avenida El Inca y calle Seymour, en el norte de Quito.

Buscan a Rafaela Legarda, menor desaparecida en Quito Fiscalía

Cámaras de seguridad del condominio donde habita captaron a la menor a las 12:32 saliendo del lugar junto a su mascota de raza Pug.

La menor vestía un pantalón tipo jean color azul y una bluza manga corta de color celeste. En sus brazos llevaba una chaqueta tambien oscura, según se observa en la imagen.

Ayuda a localizar a Rafaela Legarda, desaparecida en El Inca Redes sociales

Pidieron ayuda ciudadana para localizar a la menor

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para compartir la información y colaborar con cualquier dato que permitiera ubicar a la menor lo antes posible.

En caso de conocer información sobre la ubicación de personas reportadas compo desaparecuidas, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades a través de la línea gratuita 1800 335486, habilitada para recibir reportes relacionados con seguridad y denuncias ciudadanas.