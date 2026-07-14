EN VIVO | Francia vs. España, la primera semifinal del Mundial
Francia y España se enfrentan en la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026. Mira el partido en la transmisión de Teleamazonas.
Kylian Mbappe y Lamine Yamal, la imagen que resume el partido Francia vs. España.
Reuters
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Actualizado:
14 jul 2026 - 14:09
Este martes 14 de julio, Francia y España definen su boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026. El Estadio de Dallas será testigo de la primera semifinal del torneo más grande de la historia, donde el balón se moverá a las 14:00.
En Ecuador el partido será transmitido en vivo, por señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com.
Francia, campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, busca regresar a una final mundialista gracias a un equipo que combina experiencia y juventud. España, por su parte, vuelve a instalarse entre los cuatro mejores del torneo impulsada por una generación que ha consolidado un estilo de juego dinámico y ofensivo.
El ganador de este encuentro se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina que se juega el miércoles 15 de julio en Atlanta.
La gran final del Mundial de Norteamérica 2026 se jugará el domingo 19 de julio, en Nueva Jersy.
Minuto a minuto:
Minuto 8
14:08
Falta para España
Una alta cometida por Rabiot fue sancionada con tarjeta amarilla y tiro libre a favor de España.
Minuto 0
14:00
¡ Empieza el partido!
Tras un minuto de silencio por la víctimas del Paseo de los Ingleses, se movió el balón en Dallas. Francia 0-0 España.
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