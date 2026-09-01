Habla familia del buzo de la Armada Geovanny Rivera, que desapareció en altamar

Geovanny Rivera es buzo de la Armada y el 19 de agosto fua a realizar trabajos en la plataforma Amistad.

Este martes 1 de septiembre de 2026 se cumple 12 días de la desaparición de Geovanny Alexander Rivera Muñoz, de 36 años.

El buzo de la Armada fue visto por última vez el pasado miércoles 19 de agosto, tras salir de la Base Naval de Jambelí para realizar trabajos de buceo en altamar.

Fueron con cuatro buzos alrededor de las 03:00 de la mañana. Iban a enganchar una boya con un objeto de concreto que estaba en la profundidad del mar.

Los familiares acudieron a la Fiscalía de Machala para presentar la denuncia por desaparición involuntaria el 20 de agosto.

Geovanny Rivera es buzo de la Armada y el 19 de agosto fue a realizar trabajos en la plataforma Amistad.

Según el documento legal, Rivera fue trasladado hacia la plataforma Amistad. A la 13:00 de ese día, el uniformado se sumergió al agua y no volvió a salir.

Esta versión recibieron los familiares de Geovanny, donde les indicaron que otro de los buzos fue hospitalizado.

La plataforma tendría una profundidad que va de los 45 a los 50 metros de profunidad; lo último que se enteraron los allegados de Geovanny es que se habría sumergido 30 metros.

La familia de Geovanny Rivera denunció la desaparición el pasado 20 de agosto en la Fiscalía de Machala.

Sin embargo, dichas versiones para la familia no son sufiencientes. Piden que la Fiscalía investigue a los contratistas que solicitaron los servicios del militar.

"No hemos tenido respuestas sobre mi hermano. Hemos salido a buscarlo por nuestra cuenta en una embarcación". Jerry Rivera, hermano del desaparecido, a Teleamazonas.com.

Los allegados se han movilizado por las costas de Machala, e incluso Perú, con la esperanza de encontrar pistas.

“Fuimos hasta las costas peruanas para buscar información o saber si el cuerpo llegó allá, pero no hay nada. Las empresas involucradas no se han pronunciado ni nos han prestado ayuda”. Jerry Rivera, hermano del desaparecido, a Teleamazonas.com.

Puerto de Jambelí, de donde salió con rumbo a altamar Geovanny Rivera el pasado 20 de agosto.

Además, el familiar dio a conocer que se han realizado sobrevuelos en las costas de la provincia de Guayas.

Piden que las búsquedas continúen

La angustia para los parientes del buzo de la Armada del Ecuador se incrementa con el paso de los días.

Por ello, insisten a las autoridades en que también se efectúen rastreos en tierra por si el mar dejó algún indicio; y, sobretodo, que continúen las búsuqedas.