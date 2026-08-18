¿Cuándo sabrá si fue seleccionado como Miembro de Junta Receptora del Voto?

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto deben ser notificados y capacitados.

Más de 13,8 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones seccionales, el domingo 29 de noviembre de 2026.

Para receptar el voto se designará a los miembros de Juntas Receptoras del Voto.

Este proceso se cumplirá el próximo 2 de septiembre, tal como consta en el calendario electoral.

"Este sorteo se realizará con la base de datos que tenemos", dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE, José Cabrera.

En una entrevista radial detalló que el 85% de los miembros de JRV serán estudiantes universitarios.

A las personas seleccionadas se les notificará a partir del 4 de septiembre a través de las universidades u otros canales de información.

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto receptarán los votos de las elecciones seccionales el 29 de noviembre de 2026.

Capacitación a Miembros de JRV

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto deberán cumplir con la capacitación obligatoria desde el 7 de septiembre.

No cumplir con la capacitación acarrea una multa del 10% de un salario básico unificado, es decir USD 48,20.

¿Cómo consultar si está en mesa?

Ingrese a la página web del Consejo Nacional Electoral

Clic en la opción Consulta tu lugar de votación

Ingrese los datos solicitados en el formulario

4. Presione el botón "Consultar".

Al realizar la consulta se detalla la provincia, circunscripción a la que pertenece, cantón, parroquia, zona y también el recinto electoral y el número de la mesa donde deberá ejercer el voto.

Si una persona ha sido designada como integrante de la Junta Receptora del Voto, al momento de ingresar los datos el sistema le informará si es un vocal principal o suplente.