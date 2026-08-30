Caso Lizeth Bunshi: Suspenden reconstrucción de los hechos a 45 días de su desaparición

A 45 días de la desaparición de Lizeth Bunshi, una diligencia clave se iba a realizar este domingo 30 de agosto de 2026.

La diligencia fue suspendida por "razones técnicas y logísticas" según explicó el abogado de la familia de Lizeth Bunshi.

La reconstrucción de los hechos buscaba establecer qué ocurrió la noche en que la joven de 29 años fue vista por última vez.

Reconstrucción programada para este domingo

La diligencia estaba prevista para las 17:00 de este domingo 30 de agosto, según confirmó Freddy Ron, abogado de la familia de Lizeth Bunshi.

El procedimiento se reprogramará para una nueva hora y fecha, mientras tanto continúa el proceso judicial por la desaparición de la joven. Cristian V. permanece procesado por desaparición involuntaria en relación con el caso.

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¿Qué se busca establecer?

El objetivo de la reconstrucción es recrear lo ocurrido durante la noche del 19 de julio de 2026, fecha en la que Lizeth Bunshi fue vista por última vez.

Según explicó el abogado de la familia, la diligencia permitirá reconstruir la secuencia de los acontecimientos, desde el inicio de los hechos hasta la salida de Cristian V. del lugar.

Una diligencia clave en la investigación

La reconstrucción permitirá contrastar las versiones y elementos que forman parte de la investigación sobre la desaparición de la joven.

El procedimiento se iba a realizar después de 45 días desde que se reportó la desaparición de Lizeth Bunshi.

⚖️ https://t.co/YQog683dRL 👉En Quito se desarrolla la reconstrucción de los hechos por la desaparición de #LizethBunshi; la diligencia se cumple este domingo a 45 días de ser vista por última vez pic.twitter.com/CJkP3N7oxX — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 30, 2026

La familia de la joven permanece a la espera de avances que permitan esclarecer qué ocurrió aquella noche y establecer su paradero.

La diligencia forma parte del proceso judicial que continúa en curso.