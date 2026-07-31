Italia suspende el régimen de libre circulación de Schengen con España por crisis migratoria

Italia cerró este viernes, 31 de julio del 2026, temporalmente a España el espacio Schengen, es decir la zona de libre circulación de la UE, tras la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos.

La medida fue confirmada por el Ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista por los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable", escribió Tajani en X.

"La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros. Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones", puntualizó el funcionario italiano.