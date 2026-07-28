¿Por qué cambian los jueces en un proceso judicial?; estas son cuatro causas

Existen diferentes razones por las que se puede dar el cambio de un juez dentro de un proceso judicial.

Excusas, recusaciones, ausencias temporales o definitivas y sanciones o destituciones son las razones por las que un juez puede dejar de conocer una causa judicial en Ecuador.

El tema cobró relevancia este martes 28 de julio de 2026, durante la audiencia en la que la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitó la recusación del juez Jairo García, quien conoce el denominado caso Goleada.

En la diligencia, el juez José Sebastián Cornejo escuchó los argumentos de la defensa de Alvarez y del juez García.

Cornejo suspendió la audiencia y tiene prevista reanudarla este viernes 31 de julio de 2026, a las 09:00, para dar a conocer si separa o no al magistrado García del caso Goleada

Cuatro causas para que ocurra un cambio de juez dentro de un proceso judicial:

1. La excusa: cuando el juez decide apartarse

La excusa ocurre cuando el propio juez considera que existen circunstancias que le impiden actuar con imparcialidad y, por iniciativa propia, solicita dejar de conocer el proceso.

Entre las principales razones se encuentran:

Parentesco o amistad con alguna de las partes involucradas.

con alguna de las partes involucradas. Interés personal en el resultado del proceso.

Haber emitido previamente un criterio sobre el caso o mantener conflictos con alguno de los participantes.

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2. La recusación: cuando una de las partes pide el cambio

La recusación es un mecanismo mediante el cual una de las partes solicita formalmente que un juez sea separado del proceso al considerar que no existen garantías de imparcialidad.

Entre los argumentos que pueden sustentar este pedido figuran:

Falta de imparcialidad o presuntos favoritismos.

o presuntos favoritismos. Enemistad manifiesta con alguna de las partes.

En el caso Goleada, la defensa de Aquiles Alvarez solicitó una recusación, pues argumenta que el juez Jairo García ya conoció previamente hechos relacionados con el caso Triple A, en el que también está procesado Aquiles Alvarez.

Por su parte, el magistrado solicitó que la recusación sea rechazada por considerarla improcedente.

3. Ausencias temporales o definitivas

Los cambios de juez también pueden producirse cuando el titular del despacho se encuentra imposibilitado de ejercer sus funciones por:

Enfermedad.

Vacaciones.

Fallecimiento.

Ascensos o cambios de funciones.

En estos casos se designa un juez reemplazante para garantizar la continuidad del proceso.

Precisamente, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó en septiembre de 2021 la Resolución 146-2021, que regula la subrogación de jueces de primer nivel.

La norma establece que, cuando una ausencia temporal supere los seis meses, las direcciones provinciales deberán informar sobre la carga procesal y la necesidad del reemplazo. La designación del nuevo juzgador se realiza mediante sorteo entre los jueces disponibles.

4. Sanciones o destituciones

Otra de las causas para reemplazar a un juez ocurre cuando este es suspendido, destituido o sancionado por faltas disciplinarias, negligencia o actos de corrupción, lo que obliga a designar a otro magistrado para continuar con la tramitación del proceso.

Cambios de jueces en el caso Progen

Por ejemplo, uno de los procesos que evidencia cómo pueden producirse varios cambios de magistrado es el caso Progen.

En julio de 2025, el entonces fiscal general Wilson Toainga solicitó una diligencia urgente que inicialmente fue conocida por el juez Hernán Barros, quien reemplazaba temporalmente a la jueza Mercedes Caicedo.

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Sin embargo, Caicedo se excusó de seguir conociendo la causa por una enemistad manifiesta con el abogado de uno de los procesados. Posteriormente, el juez Felipe Córdova también presentó una excusa por el mismo motivo, por lo que finalmente el expediente pasó al juez Edison Cantos.

No obstante, debido a las ausencias temporales de Cantos, el proceso ha sido asumido en distintos momentos por los jueces Diego Godillo, Iván Larco y Vinicio Rodríguez. Este último fue quien, el 22 de mayo, formuló cargos por peculado contra el exministro de Energía Antonio Goncalves y otras 20 personas, además de ordenar prisión preventiva para la mayoría de los procesados.