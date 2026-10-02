Ancelotti arropa en la Selección de Brasil a un Vinícius de flojo presente con el Madrid

El entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti (izq.), conversa con el delantero brasileño Vinícius Júnior (n.º 7) durante una sesión de entrenamiento en el complejo Columbia Park de Morristown.

Con un renovado voto de confianza del seleccionador Carlo Ancelotti a Vinícius Júnior, Brasil cierra el sábado ante India la gira de amistosos con la que empezó su reensamblaje tras el fracaso del Mundial 2026.

Ancelotti declaró su respaldo a Vinícius como "un jugador fundamental" para el futuro de los pentacampeones mundiales, pese a que el astro tiene un flojo comienzo de temporada con el Real Madrid.

"Voy a ser muy paciente con él, porque merece esa paciencia", dijo el técnico italiano.

En el amistoso que la Canarinha jugará contra India en Calcuta, el liderazgo ofensivo del extremo madridista de 26 años cobra mayor importancia tras la baja de Raphinha, desafectado por una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho.

La cita trae "buenos recuerdos" a Vinícius, que en 2016 ganó en India con la selección brasileña Sub-17 el torneo BRICS Cup, aunque un año después estuvo ausente en el Mundial de la categoría en este país, conquistado por Inglaterra.

"Estoy feliz de estar aquí de vuelta", dijo en un video divulgado este viernes por la Confederación Brasileña de Fútbol. "Va a ser un gran día", agregó.

El martes, Brasil sufría contra Australia y Vini despertó para ayudar a encaminar un triunfo 4-2.

El atacante hacía un mal partido cuando el tablero marcaba un 2-2 en Brisbane, en el segundo de dos amistosos del equipo de Ancelotti ante los Socceroos en esta fecha FIFA.

Pasada la hora de juego, apareció: participó de forma decisiva en la jugada del gol de Bruno Guimarães, que adelantó a Brasil, y luego provocó y convirtió el penal que sentenció la victoria.

Cuatro días antes, el Scratch había empatado 1-1 con Australia en Townsville, en su reaparición tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo.

En busca de la confianza perdida

Aunque su prioridad a estas alturas es abrir lugar a una nueva generación rumbo a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030, Ancelotti le da alas a Vinícius en Brasil.

Y las necesita. Vini lleva un gol y tres asistencias en ocho partidos con el Real Madrid entre la liga española y la Liga de Campeones de Europa, números modestos para un jugador llamado a ser figura y que acaba de renovar su contrato hasta 2032.

Los resultados, además, no han sido buenos en el retorno del portugués Jose Mourinho al banquillo merengue.

Vinícius estuvo bajo el mando de Ancelotti en dos de los tres títulos de Champions League que el italiano ganó como director técnico del Madrid.

"Lo conozco muy bien. Es un jugador fundamental para la Seleção, un jugador fundamental en mi historia futbolística y un jugador fundamental para el futuro", resaltó Carletto.

"No está en su mejor momento", pero "Vini siempre puede hacer la diferencia", añadió el entrenador sobre el extremo, que encadena seis partidos sin anotar en el Madrid.

"Bruno (Guimarães) es quien cobra los penaltis cuando Raphinha no está", pero "él sabe que yo estaba necesitando un poco de confianza", declaró Vinícius a Globo Esporte TV en referencia a la pena máxima convertida el martes.

"Es importante volver a marcar", celebró Vini, quien con ocho goles es el máximo anotador de Brasil en la era de Carletto, que comenzó en junio del año pasado.

"Bruno ya había marcado" y "Vini merecía marcar", explicó el técnico.

Planeó en el aire el recuerdo del penal errado por Guimarães en la derrota 2-1 de Brasil ante Noruega, que costó la eliminación en el Mundial. Entonces hubo críticas a Vinícius por no patear esa pena máxima.

Tiempo de pruebas

El "jogo bonito" sigue ausente o, en el mejor de los casos, solo surge por ráfagas, pero Brasil mejoró con la decisión de Ancelotti de alinear con tres mediocampistas natos y sacrificar a un hombre en ataque.

Incluyó el martes en el once inicial a Gabriel Bontempo, jugador de 21 años del Santos, como acompañante de Guimarães y Danilo en la mitad de la cancha.

Bontempo sería sustituido por otro volante, más defensivo, Andrey Santos.

Ancelotti dijo este viernes en rueda de prensa que seguirá dando lugar a talento emergente: "Para ellos no es un examen, es una oportunidad para mostrar la calidad que pueden tener".

Confirmó que volverá a rotar en la portería.

Pedro Morisco, de 22 años y ficha del Coritiba, será titular. Hugo Souza y Otávio alternaron en el arco en los juegos contra Australia.