Corte Constitucional declara que Josué, Nehemías, Ismael y Steven sufrieron desaparición forzada
La sentencia de la Corte Constitucional obliga al Comandante de la FAE a ofrecer disculpas públicas.
Com una marcha recordaron un mes de la desaparición y posterior ejecución de los 4 menores del sector de Las Malvinas.
César Muñoz/API
Actualizada:
10 mar 2026 - 17:03
La sentencia de la Corte Constitucional (CC) en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas se conoció este martes 10 de marzo del 2026.
La máxima Corte declaró que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada por parte de una patrulla militar. Por este caso 11 militares fueron sentenciados a 34 años de prisión.
En un extenso documento de 90 páginas la CC sostiene que las patrullas militares detuvieron arbitrariamente a los niños y en la investigación del hecho el Estado negó información sobre lo ocurrido.
La sentencia No. 1732-25-EP/26, "reconoce que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana".
Además, se declara la responsabilidad de los actores involucrados y se dispone la presentación de disculpas públicas que debe ofrecer el Comandante de la FAE.
El texto que deberá ser utilizado es el siguiente:
Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergiienza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente. La noche del 08 de diciembre de 2024, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE los privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad. El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.Sentencia No. 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional
Reconocemos también que el Estado, a través del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, no proporcionó a sus familias información inmediata, completa y veraz sobre la aprehensión, el paradero y la suerte de los niños. La respuesta oficial fue tardía, fragmentaria y contradictoria, lo que vulneró el derecho a la verdad de sus familiares y prolongó su angustia. De manera especial, admitimos que ciertas declaraciones públicas emitidas por el Ministerio de Defensa contribuyeron a estigmatizar a Josué, Ismael, Steven y Nehemías y a sus familias, reforzando prejuicios y estereotipos sobre la niñez pobre y afrodescendiente de Guayaquil. Por todo ello, pedimos perdón, de manera explícita, a las madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, así como a su barrio y a la sociedad ecuatoriana. Su lucha es legítima, su dolor nos interpela, y su derecho a la verdad y a la justicia debe ser plenamente garantizado. Que este acto sirva para recordar a todas las servidoras y todos los servidores de la fuerza pública que nadie está por encima de la ley para vulnerar derechos ni para actuar con impunidad.
En memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, nos comprometemos a que este reconocimiento no sea un gesto simbólico vacío, sino el inicio de un camino irreversible hacia la verdad, la justicia y la reparación integral. Adoptaremos todas las medidas necesarias para que hechos tan atroces no se repitan jamás, incluyendo la cooperación plena y transparente con las investigaciones penales y disciplinarias, la adopción de normas claras de coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la implementación de protocolos específicos para la actuación frente a niñas, niños y adolescentes y procesos permanentes de formación en derechos humanos, enfoque de niñez, igualdad y no discriminación. Este acto de disculpas públicas no repara el dolor irreparable de su pérdida, pero se encamina a materializar un gesto de verdad, reconocimiento y responsabilidad, y el compromiso serio de trabajar para que la memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías permanezca viva en el tejido social y político del Ecuador.
