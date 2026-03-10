Corte Constitucional declara que Josué, Nehemías, Ismael y Steven sufrieron desaparición forzada

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas se conoció este martes 10 de marzo del 2026.

La máxima Corte declaró que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada por parte de una patrulla militar. Por este caso 11 militares fueron sentenciados a 34 años de prisión.

En un extenso documento de 90 páginas la CC sostiene que las patrullas militares detuvieron arbitrariamente a los niños y en la investigación del hecho el Estado negó información sobre lo ocurrido.

La sentencia No. 1732-25-EP/26, "reconoce que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana".

Además, se declara la responsabilidad de los actores involucrados y se dispone la presentación de disculpas públicas que debe ofrecer el Comandante de la FAE.

El texto que deberá ser utilizado es el siguiente: