CDH exige que el Ministro de Defensa se disculpe con los familiares del caso Las Malvinas

En memoria de los cuatro niños de Las Malvinas, familiares y organizaciones de Derechos Humanos realizaron acciones parta exigir justicia el pasado 8 de diciembre del 2025

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) exigió que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofrezca disculpas públicas, de manera presencial, a los familiares de las víctimas del caso Las Malvinas.

Además, ese organismo de derechos humanos pidió, este miércoes 25 de febrero de 2026, que el titular de la Cartera de Estado rectifique las declaraciones emitidas sobre los cuatro menores que fueron víctimas de desaparición forzada.

El pronunciamiento se realizó en una rueda de prensa en Guayaquil, un día después de que el Tribunal de Garantías Penales notificara la sentencia escrita del caso.

La organización anunció que presentará un recurso de ampliación para que el fallo precise la modalidad en que deben cumplirse las disculpas públicas contempladas dentro de las medidas de reparación integral.

El abogado Fernando Bastias, integrante del CDH, explicó que la sentencia reconoce la responsabilidad penal de una patrulla militar por la desaparición y posterior muerte de cuatro menores y dispone, entre otras medidas, disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, señaló que el documento no detalla cómo debe desarrollarse el acto de disculpas públicas. El jurista dijo que el Ministro debe “sentarse frente a las familias, disculparse y rectificar”. El pedido de ampliación será presentado dentro del plazo legal de tres días.

Las víctimas fueron Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años, quienes fueron detenidos por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sector de Las Malvinas, en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán.

Luego de 16 días, el 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados calcinados en una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal. El 31 de diciembre de 2024 se confirmó que los restos correspondían a los menores.

Dos sentenciados apelaron la sentencia

Por este caso, 11 militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión como autores directos del delito de desaparición forzada, el 22 de diciembre de 2025. Otros cinco procesados, que colaboraron eficazmente con la Fiscalía, recibieron penas de 30 meses de cárcel.

Sin embargo, la defensa de dos de los sentenciados presentó recursos de apelación, por lo que la sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, según informó el CDH.