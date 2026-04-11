Fiscal Carlos Alarcón es evacuado de una cafetería tras escucharse varios disparos

Fiscal Carlos Alarcón en la Corte Nacional de Justicia.

La noche del 10 de abril de 2026 varias detonaciones en La Mariscal, hicieron que el fiscal Carlos Alarcón sea evacuado de un lugar.

El Fiscal General del Estado se encontraba en una cafetería del barrio ubicado al centro-norte de Quito cuando sucedieron los hechos.

Existe un presunto responsable

Según información policial, los hechos se habrían registrado cerca de las 19:30, en las calles Juan León Mera y Roca.

La policía informó además, que un sospechoso fue detenido.