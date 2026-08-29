Primeras fotos de José Serrano en la cárcel del Encuentro en Santa Elena

Presidencia de la República del Ecuador.

José Serrano en cárcel del Encuentro en Santa Elena

Se revelan las primeras fotos de José Serrano recluido en la cárcel de Santa Elena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dinfundió en sus cuentas de redes sociales las primeras imágenes del exfuncionario del correísmo recluído tras su deportación desde Estados Unidos.

Serrano llegó a Guayaquil alrededor de las 23:05 del viernes 28 de agosto Presidencia de la República del Ecuador. Su traslado a la cárcel del Encuentro se dio inmediatamente Presidencia de la República del Ecuador. José Srrrano pasó su primera noche recluido en el centro de máxima seguridad Presidencia de la República del Ecuador.

El exministro del Interior y funcionario del correísmo aparece bajo custodia luego de ser trasladado a la cárcel de El Encuentro.

Serrano llegó a Guayaquil alrededor de las 23:05 del viernes, en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia migratoria.

Tras su arribo, las autoridades ecuatorianas ejecutaron el procedimiento para su traslado.

Las imágenes difundidas por Noboa muestran al exfuncionario dentro de las instalaciones de la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Serrano mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Serrano es procesado por el caso Villavicencio

La Fiscalía acusa a Serrano como presunto autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. El proceso también involucra a otros seis procesados, tres de ellos aún prófugos en el exterior.

Con su ingreso a El Encuentro, Serrano queda bajo custodia de las autoridades ecuatorianas mientras avanza el proceso judicial.

El juez deberá resolver los pedidos planteados por Fiscalía dentro de la causa.