Estos son los casos judiciales en los que está señalado Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, acude a la audiencia del Caso triple A, en el Complejo Judicial Norte.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, enfrenta un nuevo proceso judicial tras ser detenido la madrugada de este martes 10 de febrero del 2026 durante un allanamiento como parte de la investigación del Caso Goleada.

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la provincia del Guayas en el marco del denominado “Caso Goleada”. En este operativo se dictaron órdenes de detención contra 11 personas, entre ellas el alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos, incluidos Antonio Álvarez (presidente del Barcelona Sporting Club) y Xavier Álvarez.

La investigación apunta a la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Autoridades judiciales informaron que Álvarez fue retenido con fines de formulación de cargos, lo que implica su presentación ante un juez en un plazo máximo de 24 horas para iniciar formalmente el proceso.

Durante la detención, la Fiscalía observó que el alcalde no portaba el dispositivo electrónico (grillete) que le había sido impuesto en otro proceso judicial, lo cual constituye un posible incumplimiento de medidas cautelares ya vigentes.

Involucrado en el caso Triple A

Este no es un único caso en el que está involucrado Alvarez. El burgomaestre enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas a él.

Según las diligencias fiscales, las empresas y personas procesadas habrían desviado combustibles regulados hacia canales no autorizados, generando un perjuicio económico significativo al Estado ecuatoriano.

Este proceso ha tenido múltiples movimientos judiciales, incluyendo audiencias de juicio y recusaciones de jueces en el Tribunal de Garantías Penales Especializado para casos de corrupción y crimen organizado.

En el marco del Caso Triple A, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Álvarez en septiembre de 2025, medida que fue rechazada por un juez, aunque se le impusieron medidas cautelares como la prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.