Aquiles Alvarez fue detenido por caso Goleada; se investiga delito de delincuencia organizada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Goleada, la mañana de este martes 10 de febrero de 2026.

La Fiscalía informó que Alvarez fue detenido en medio de un allanamiento por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Como parte del caso Goleada fueron detenidos los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez con fines de formulación de cargos, según precisó la Fiscalía en sus redes sociales.

Los cargos se formularán contra 11 personas, según detalló el Ministerio Público, tras allanamientos en la provincia de Guayas, donde se halló gran cantidad de dinero en efectivo y se decomisaron dispositivos electrónicos.

El abogado de Alvarez, Ramiro García, confirmó a Teleamazonas que el Burgomaestre fue trasladado al Cuartel Modelo, en Guayaquil, pero aún se desconoce su futuro judicial.

Según García, Alvarez está siendo trasladado a Quito, pero añadió que se desconocen los cargos de los que se le acusan al Burgomaestre.

La Fiscalía aseguró que Alvarez no portaba el grillete electrónico cuando fue detenido. El dispositivo de vigilancia fue ordenado como medida cautelar dentro del cao Tiple A, por lo que el Alcalde podría enfrentar cargos por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.

Alvarez también es investigado dentro del caso Triple A por el presunto delito de tráfico de combustible. Aún se espera fecha para el juicio, cuya audiencia fue diferida luego de no instalarse el 31 de enero de 2026.

¿Quiénes son Antonio y Xavier Alvarez?

Antonio y Xavier Alvarez también fueron detenidos la madrugada de este martes dentro del mismo caso Goleada. Ambos son hermanos del Alcalde de Guayaquil y también han sido señalados por el presunto delito de comercio irregular de hidrocarburos en el denominado caso Triple A.

Los hermanos Alvarez constan como accionistas de las empresas Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, vinculadas el caso.

Antonio Alvarez es el actual presidente del club deportivo Barcelona Sporting Club. Fue elegido en mayo de 2024 con mayoría de votos luego de una pugna entre la institución y el Ministerio del Deporte.

En 2023 ya fue elegido como presidente del club, a pesar de que ese proceso no contó con la participación de los socios en las elecciones, por lo que el Ministerio no validó su nombramiento y eligió a otro representante legal.

Antes, Antonio Alvarez era conocido como empresario, y en 2023 fue elegido como presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona tras la renuncia de Rafael Verduga al directorio encabezado por Alfaro Moreno.

Xavier, también forma parte e la directiva de Barcelona y según la Superintendencia de Compañías, es el actual presidente de Copedesa Gasgroup S.A.