Caso Triple A: suspenden audiencia de juzgamiento de Aquiles Alvarez

La audiencia de juzgamiento de Aquiles Alvarez fue suspendida hasta el 30 de marzo.

La audiencia de juzgamiento de Aquiles Alvarez, por el caso Triple A, fue suspendida la tarde de este domingo 22 de marzo de 2026 luego de que se presentara el primer testigo.

La diligencia de juicio por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos se reinstalará el lunes 30 de marzo, informó la Fiscalía en sus redes sociales.

La audiencia se reinstaló este domingo a las 15:00 con Alvarez presente en una unidad judicial de La Libertad luego de que su abogado, Ramiro García, denunciara problemas de conexión desde la cárcel de El Encuentro.

En los exteriores de la unidad judicial estuvo un grupo de personas respaldando al Alcalde. También acudió su esposa, quien denunció el trato cruel que ha sufrido Alvarez.

En el caso Triple A el Burgomaestre enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas a él.

Según la teoría de la Fiscalía, se investiga una red de comercialización ilegal de combustible a gran escala sin autorización. El perjuicio económico para el Estado asciende a 61,5 millones de dólares.