13 años de cárcel para hombre sentenciado por abuso sexual contra su hijastra de 7 años

La decisión judicial se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio.

La sentencia establece que el hombre deberá cumplir 13 años y cuatro meses de privación de libertad.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados y entregar 2 000 dólares como reparación integral a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de octubre de 2025. Horas después, la niña contó a su madre que sentía dolor en el cuerpo y señaló a su padrastro como responsable.

Ante esta situación, la mujer la llevó a un centro de salud para que recibiera atención médica.

Durante la consulta, la menor relató nuevamente lo ocurrido. El médico identificó indicios de un posible delito sexual y alertó a las autoridades.

Según la información presentada en el proceso, la madre había puesto en duda inicialmente el relato de la niña.

Testimonios y examen médico fueron valorados en el juicio

Durante la audiencia, una médica legista expuso las lesiones dolorosas que identificó en el cuerpo de la menor.

También indicó que, durante el examen médico legal, realizado en presencia de su madre, la niña volvió a identificar al agresor.

El Tribunal también tomó en cuenta el testimonio anticipado de la víctima, que coincidió con los relatos recogidos por las peritas durante sus entrevistas y con las declaraciones de otros testigos.

Los jueces valoraron estos elementos en conjunto para emitir la sentencia condenatoria contra el procesado.

El fallo se fundamentó en la vulneración del derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, reconocido en la Constitución de Ecuador.