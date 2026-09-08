Abusó de la confianza del padre de una menor para agredirla: cae cuarto más buscado por violación

La Policía Nacional informó sobre la detención del cuarto más buscado por el delito de violación en Ecuador.

Aprovechando la cercanía y la confianza con el padre de una adolescente, un hombre cometió agresiones sexuales en reiteradas ocasiones contra la menor de edad.

Tras permanecer prófugo de la justicia, el sospechoso fue localizado y capturado en la provincia de Morona Santiago.

El detenido fue identificado como Luis C., de 39 años , quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' a nivel nacional en el programa contra la violencia de género, ocupando el cuarto lugar de la nómina.

La Policía Nacional capturó al cuarto más buscado por el delito de violación en Ecuador. Policía Nacional

Sentencia de 29 años y abuso reiterado

Según las investigaciones ejecutadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, el implicado se valió del vínculo de amistad y confianza que mantenía con el progenitor de la víctima.

Esto, según las autoridades, para acercarse a la menor y cometer los ilícitos de manera sistemática.

Sobre Luis C. pesaba una orden de captura vigente y una condena judicial de más de 29 años de prisión por el delito de violación.

Operativo de captura

La aprehensión se concretó mediante un operativo de inteligencia y rastreo desplegado en Morona Santiago, donde el sujeto pretendía evadir la acción de las autoridades.

Tras su detención, el implicado fue puesto a órdenes de la autoridad competente para ser trasladado a un centro de rehabilitación social, donde deberá cumplir la pena privativa de la libertad impuesta por los tribunales.