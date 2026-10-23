¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. U. Católica: por la fecha 4 del campeonato nacional 

La cuarta jornada del hexagonal final de la Serie A ecuatoriana trae consigo un enfrentamiento de altísimo voltaje en Quito. Independiente del Valle se mide con la Universidad Católica a partir de las 15:30 y el partido será transmitido por Teleamazonas y Teleamazonas.com.

El conjunto 'Negriazul' salta al campo de juego con la mirada fija en consolidar su liderato y dar un paso crucial hacia la corona de la temporada 2026. Un triunfo en condición de local fortalecería significativamente sus opciones matemáticas de dar la vuelta olímpica, supeditado a los resultados de la jornada en el resto de la fecha.

Por su parte, Universidad Católica llega a la cita tras haber rescatado un punto valioso en la fecha previa frente a Barcelona SC en el Puerto Principal.

🚨 @BancoGuayaquil presenta: 1⃣1⃣ 📝Alineación #IDV ⚽🏃🆚 @UCatolicaEC #SomosIDV #SomosElValle #UnClubDiferente https://t.co/b36LkPFf1I — Independiente del Valle (@IDV_EC) October 23, 2026

El cuadro 'Camarata' necesita sumar unidades fuera de casa para sostenerse firme en los puestos de vanguardia de la tabla acumulada y abrochar su billete a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

El historial reciente entre ambas escuadras durante la presente campaña favorece a los locales. En los enfrentamientos disputados en el año, Independiente del Valle ha sabido imponer condiciones en partidos clave como la final de la Supercopa Ecuador, mientras que el duelo más reciente por fase regular concluyó en un electrizante empate 2-2 en Amaguaña.

¡Estos son nuestros 1️⃣1️⃣ elegidos que saltan a la cancha de Chillogallo! ⚽️ Vamos 💪 ¡La Chatoleí! 🔵⚪️ #FamiliaCammarata #TodosPorCatólica #ALaManeraCammarata https://t.co/4ppbvNYPQj — U. Católica Ecuador (@UCatolicaEC) October 23, 2026

Para este compromiso, los directores técnicos dispondrán de sus alineaciones principales en busca del control del balón en el mediocampo. La presencia de figuras como Jhegson Méndez en el esquema local y Mauro Díaz comandando la creación visitante promete un choque táctico de intensidad y constante ida y vuelta.

Un triunfo negriazul dejaría la definición del título al alcance de la mano, mientras que una victoria 'Chatoleí' apretaría de manera dramática la zona alta de la clasificación.